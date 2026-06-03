Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

«Не хуже Европе»: российские стоматологи массово переходят на оборудование Китая

Главврач AMBC Агами: Китай обеспечил стоматологов РФ оборудованием вместо Европы
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Российские стоматологические клиники начали массово переходить на китайское оборудование. По соотношению качества и цены оно не только ни в чем не уступает европейскому, но даже во многом превосходит его, подчеркнул главврач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

Он напомнил, что санкции закрыли для российского рынка поставки важного оборудования из Европы, однако на помощь пришел Китай. В том числе из КНР сегодня в Россию привозят станки, микроскопы, сканеры и прочие устройства.

Причем Китай в направлении развития точных технологий совершил колоссальный рывок, в том числе превзошел многие другие страны в точности и скорости работы современного оборудования, подчеркнул Агами.

«Да, стоимость сильно поменялась, но если брать соотношение цены и качества, китайские варианты не уступают известным европейским брендам, ― подчеркнул он. ― Есть удобный удаленный доступ, все очень удобно».

До этого эксперты логистической отрасли сообщили «Газете.Ru», что с начала прошлого года перевозки грузов из Китая в Россию заняли лидирующие позиции среди международных логистических направлений. В том числе востребованными категориями стали оборудование, электроника, бытовая техника, товары народного потребления, а также промышленные товары.

Напомним, совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что в крупных городах и премиальных клиниках некоторые стоматологические процедуры могут подорожать до 50% к концу года. С начала текущего года, по его словам, стоимость стоматологических услуг выросла по сравнению с предыдущими годами в среднем лечение на 15–30%.

Ранее стало известно, что Россия рекордно нарастила импорт пылесосов из Китая.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!