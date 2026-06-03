«Не хуже Европе»: российские стоматологи массово переходят на оборудование Китая

Российские стоматологические клиники начали массово переходить на китайское оборудование. По соотношению качества и цены оно не только ни в чем не уступает европейскому, но даже во многом превосходит его, подчеркнул главврач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

Он напомнил, что санкции закрыли для российского рынка поставки важного оборудования из Европы, однако на помощь пришел Китай. В том числе из КНР сегодня в Россию привозят станки, микроскопы, сканеры и прочие устройства.

Причем Китай в направлении развития точных технологий совершил колоссальный рывок, в том числе превзошел многие другие страны в точности и скорости работы современного оборудования, подчеркнул Агами.

«Да, стоимость сильно поменялась, но если брать соотношение цены и качества, китайские варианты не уступают известным европейским брендам, ― подчеркнул он. ― Есть удобный удаленный доступ, все очень удобно».

До этого эксперты логистической отрасли сообщили «Газете.Ru», что с начала прошлого года перевозки грузов из Китая в Россию заняли лидирующие позиции среди международных логистических направлений. В том числе востребованными категориями стали оборудование, электроника, бытовая техника, товары народного потребления, а также промышленные товары.

Напомним, совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что в крупных городах и премиальных клиниках некоторые стоматологические процедуры могут подорожать до 50% к концу года. С начала текущего года, по его словам, стоимость стоматологических услуг выросла по сравнению с предыдущими годами в среднем лечение на 15–30%.

Ранее стало известно, что Россия рекордно нарастила импорт пылесосов из Китая.