Россия рекордно нарастила импорт пылесосов из Китая

Поставки пылесосов из Китая в Россию в апреле 2026 года выросли вдвое в годовом выражении и достигли рекордных значений в $69,3 млн. Такие цифры приводит РИА Новости, изучив данные таможни КНР.

Агентство уточняет, что в годовом выражении стоимость поставок выросла в 2,1 раза, а в месячном — на 21%. При этом больше всего в РФ ввозят роботы-пылесосы, их поставки выросли на 55,5%, или $38,4 млн.

Суммарный объем их импорта за первые четыре месяца текущего года достиг $229,4 миллиона долларов, а это вдвое больше аналогичного прошлогоднего периода.

До этого сообщалось, что поставки средств для волос из Китая в Россию в январе-апреле 2026 года выросли втрое в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт косметики увеличился на две трети. В апреле поставки достигли $4,7 млн — в 3,4 раза больше, чем в апреле 2025 года, и в полтора раза больше, чем в марте 2026-го. Уточняется, что россияне закупали средства для окрашивания, укладки и ухода, шампуни и лаки для волос.

Ранее стало известно, какие товары чаще всего ввозят в Россию из Китая.