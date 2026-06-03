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Бизнес

«Укржелдорога» планирует повысить тарифы на перевозки из-за убытков

«Укржелдорога» выступило за повышение тарифов на перевозки минимум на 45%
Shutterstock

Руководство «Укржелдороги» выступило за повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки как минимум на 45%. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Перцовский в разговоре с Reuters.

Как заявил глава компании, железнодорожный оператор больше не может компенсировать расходы других секторов экономики за счет собственных ресурсов. По его словам, даже повышение тарифов на 45% не решит проблему полностью из-за значительного финансового дефицита, однако станет компромиссным вариантом, который поможет сохранить устойчивость работы компании.

По оценке компании, такая мера позволит покрыть около половины прогнозируемого дефицита денежных средств, который составляет около $587 млн. В компании также отмечают, что пересмотр тарифов необходим не только для поддержания текущей ликвидности.

До этого депутаты Верховной рады вызвали в парламент члена наблюдательного совета компании «Укржелдорога» Сергея Лещенко для дачи пояснений по вопросу скандальной социальной программы президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер предложил организовать бесплатный провоз граждан Украины на расстояние до 3 тысяч километров.

Ранее немецкий журналист обвинил власти Украины в бездействии в решении проблем со светом.

 
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