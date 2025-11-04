На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раду вызвали члена совета «Укржелдороги» из-за скандальной соцпрограммы Зеленского

Депутаты Верховной рады вызвали в парламент члена наблюдательного совета компании «Укржелдорога» Сергея Лещенко для дачи пояснений по вопросу скандальной социальной программы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«По моей инициативе вызвали члена наблюдательного совета «Укржелдорога» Сергея Лещенко на завтра, на 10:00 утра в зал для доклада по «УЗ-3000» (название программы. — «Газета.Ru»). За [проголосовали] 150 [депутатов] из 150 необходимых», — написал парламентарий.

Железняк добавил, что в ходе визита Лещенко предстоит рассказать подробности о программе и раскрыть объем необходимого финансирования.

В рамках инициативы Зеленский предложил организовать бесплатный провоз граждан Украины на расстояние до 3 тысяч километров. Глава правления «Укржелдороги» Александр Перцовский отмечал, что программа будет действовать в течение четырех месяцев и якобы в период низкого спроса на пассажирские перевозки. Финансирование инициативы планировалось обеспечить за счет дополнительных сервисов и роста цен для купивших билеты.

Железняк раскритиковал данную идею. По его словам, эта социальная программа является популистской. В настоящее время «Укржелдорога» находится в тяжелом финансовом положении.

Ранее немецкий журналист обвинил власти Украины в бездействии в решении проблем со светом.

