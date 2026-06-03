В Счетной палате назвали регион с самой высокой пенсией в России

Чукотский автономный округ стал лидером по размеру пенсии

Самую высокую пенсию в России получают в Чукотском автономном округе. Об этом сообщила зампред Счетной палаты Галина Изотова, передает РИА Новости.

Она отметила, что, по данным Соцфонда на 1 апреля, средняя пенсия по старости в стране более 27,2 тыс. рублей.

«Самый высокий размер – в Чукотском автономном округе, более 45,5 тысячи рублей», — сказала Изотова.

Размер пенсии, подчеркнула зампред Счетной палаты, зависит прежде всего от зарплат, которые человек получал в течение жизни, от отрасли и от региональных коэффициентов.

Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в России в феврале составило 24,3%, добавила она.

До этого кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин сообщил, что для жизни в крупном российском городе в 2026 году нужна пенсия 40–50 тыс. рублей. Он отметил, что средняя пенсия в России заметно ниже, из-за чего многие пожилые люди вынуждены экономить даже на базовых вещах.

Ранее в Госдуме напомнили об изменении графика выплаты пенсий в июне.