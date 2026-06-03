Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Суд не стал останавливать исполнение актов по иску ЦБ к Euroclear

РИА Новости: суд отказал Euroclear по исполнению судебных актов по иску ЦБ РФ
Werner Lerooy/Shutterstock/FOTODOM

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал бельгийской компании Euroclear Bank в просьбе приостановить исполнение судебных актов по иску Банка России о взыскании порядка €200 млрд убытков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

Соответствующее ходатайство ответчика поступило 29 мая в апелляционный суд. Уже 2 июня суд отказал в удовлетворении заявления.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В Euroclear в свою очередь сочли решение несправедливым.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокирование замороженных активов России в Евросоюзе, если за это проголосует большинство европейских стран. По ее словам, раньше разморозить средства России можно было, если хотя бы одна страна ЕС отказалась продлевать решение об их заморозке.

Ранее турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!