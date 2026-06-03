Суд не стал останавливать исполнение актов по иску ЦБ к Euroclear

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал бельгийской компании Euroclear Bank в просьбе приостановить исполнение судебных актов по иску Банка России о взыскании порядка €200 млрд убытков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

Соответствующее ходатайство ответчика поступило 29 мая в апелляционный суд. Уже 2 июня суд отказал в удовлетворении заявления.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В Euroclear в свою очередь сочли решение несправедливым.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокирование замороженных активов России в Евросоюзе, если за это проголосует большинство европейских стран. По ее словам, раньше разморозить средства России можно было, если хотя бы одна страна ЕС отказалась продлевать решение об их заморозке.

Ранее турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear.