«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов рублей

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Авто.ру» за 35 млрд рублей
«Яндекс» закрыл сделку с «Т-технологиями» по продаже сервиса «Авто.ру» за 35 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

В публикации отмечается, что «Авто.ру» сохранит бренд и команду, а также продолжит развиваться как отдельный бизнес.

Новому владельцу перейдут сам сервис объявлений о продаже автомобилей, платформа «Авто.ру бизнес» и решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах «еКредит».

До этого глава экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский, комментируя смену владельца крупнейшего отечественного классифайда «Авто.ру», заявил, что обслуживание и онлайн-покупка автомобилей для россиян станет проще.

«Оформление кредитов тоже будет проще — с учетом опыта экосистемы. Причем не только в Т-Банке, для автовладельцев и автодилеров будут доступны десятки предложений от разных банков», — заявил он.

По оценкам компании, дополнительный операционный доход «Т-Технологий» от синергии с «Авто.ру» (выручка за вычетом операционных расходов) превысит 45 млрд рублей за ближайшие три года.

