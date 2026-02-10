Популярный маркетплейс цветов и подарков может продать бизнес «Яндексу»

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow обсуждает продажу российского бизнеса «Яндексу». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По информации издания, компанию доставки цветов и подарков могут присоединить к сервису «Яндекс Еда». Сумма сделки, которую планируется завершить в апреле 2026 года, может превысить 8 млрд рублей.

Один из собеседников издания рассказал, что российский бизнес Flowwow оценивается в более чем 10 EBITDA аналитический показатель прибыли компании до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации. Еще один собеседник оценивает бизнес в 5-6 млрд рублей.

«По словам третьего собеседника Forbes в крупной инвестиционной компании, при консервативном подходе актив может стоить 5,5 млрд рублей, при оптимистичном — 8 млрд рублей», — говорится в публикации.

Накануне Forbes писал, что Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Авито», «Яндекс» и «Купер», ответила на просьбу ритейлеров приравнять их к розничным торговым сетям из-за продажи продуктов питания.

В письме Ассоциации указано, что на маркетплейсы приходится менее 5% рынка пищевых продуктов, но для десятков миллионов россиян, живущих в удаленных регионах, это единственный способ купить различные продукты, так как крупные сетевые магазины туда не заходят. Кроме того, в последние годы появилось множество малых и средних предпринимателей, которые производят продукты только для реализации через маркетплейсы.

Ранее крупнейшие гостиничные операторы РФ отказались работать с «Яндекс Путешествиями».