Шувалов сообщил о сокращении 15% сотрудников ВЭБ.РФ

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Государственная корпорация ВЭБ.РФ сократит 15% своих сотрудников в рамках очередной реорганизации. Об этом заявил председатель организации Игорь Шувалов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет ТАСС.

По его словам, решение принято на фоне кредитного охлаждения, которое проводит Центробанк РФ.

«Мы понимаем, что для нас это лучшее время реорганизовать ВЭБ.РФ и наши организации развития, что мы уже делаем... В этот раз мы сокращаем 15%», — сказал он.

Шувалов отметил, что за последние восемь лет госкорпорация уже пережила семь реорганизаций. За это время штат был сокращен на три тысячи человек.

Глава ВЭБ.РФ добавил, что организация урезает свой бюджет, чтобы выйти на запланированные параметры бюджетирования к 2027 году уже с обновленным кадровым составом.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с Шуваловым заявил, что оригинальные российские технологические проекты должны быть в приоритете у ВЭБ.РФ. Лидер страны попросил главу госкорпорации обращать внимание на это при определении перспективных проектов.

Ранее Путин назначил Шувалова главой рабочей группы по координации институтов развития.

 
