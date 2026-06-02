Эксперты объяснили рост цен на ягоды летом 2026 года

Эксперт Анфиногенов: у высоких цен на ягоды в 2026 году есть объективные причины

В начале лета 2026 года цены на ягоды будут высокими по объективным причинам. Однако в июле-августе стоимость плодов начнет снижаться. Об этом Life.ru сообщили независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов и экономист Михаил Беляев.

«Весна была достаточно холодной, лето только-только наступает. Поэтому нет ничего такого, что противоречило бы здравому смыслу. Будет хорошее лето — будут ягоды. Июль, август — ягодное время, тогда цены пойдут на спад», — рассказал Анфиногенов.

По его словам, у нынешних высоких цен на ягоды есть объективные причины. Часть плодов являются тепличными, некоторые из них привозят из других стран с открытого грунта. При этом в России малина, клубника и черешня еще не успели созреть из-за холодной весны. Стоимость ягод будет снижаться, когда начнется их массовый сбор.

Эксперт подчеркнул, что продавцы будут балансировать между тем, что урожай можно продать, и тем, что его остатки придется утилизировать. Именно этот баланс окажется рыночной ценой.

Беляев добавил, что после того, как появляются первые сезонные ягоды, продавцы максимально поднимают на них цену. Однако при насыщении рынка количеством товара стоимость начнет медленно и осторожно снижаться.

При этом, по словам экономиста, даже на пике сезона стоимость ягод окажется выше прошлогодних как минимум на уровень инфляции — примерно на 15%.

До этого газета «Коммерсант» сообщила, что за первые пять месяцев 2026-го средний чек на цветы в России вырос на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Сейчас россияне начали в среднем тратить на букеты 4,1 тыс. рублей.

Ранее в России ограничили ввоз ягод и фруктов из Армении.