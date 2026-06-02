Россиянам рассказали, как изменилась стоимость цветов за пять месяцев 2026 года

«Ъ»: средний чек на цветы в России с начала года вырос на 2,4%

За первые пять месяцев 2026 года средний чек на цветы в России вырос на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на изученные данные.

На букеты россияне стали тратить в среднем 4,1 тыс. рублей. Если раньше предпочтение отдавалось пышным букетам, то сейчас на их место пришли более скромные.

Как отмечает издание, продажи срезанных цветов год к году сократились на 5%. По словам управляющего центра Panin Plants Владимира Панина, причиной такому спаду — ограниченная покупательная способность и перебои с поставками свежесрезанных цветов из Кении. Россияне стараются сократить расходы на цветы. Поэтому в композициях, если раньше предпочтение отдавалось больше цветам, то сейчас покупатели стараются добавлять в букеты больше зелени.

Еще больше на цветочный рынок повлияют ограничения, введенные на импорт цветов из Армении. В связи с охлаждением покупательского спроса и ограничениями 57% владельцев цветочных магазинов не намерены в 2026 году расширять свой бизнес.

