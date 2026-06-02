«Руками не трогать»: ретейлеры поддержали продажу выпечки без упаковки

Если магазины самостоятельно изготавливают выпечку, то ее реализация не требует упаковки. Покупателям же предоставляют приспособления, которые позволяют не трогать изделия руками при выборе, заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. В беседе с НСН он назвал эту проблему надуманной.

Вопрос продажи хлеба и мучных изделий без упаковки поднял вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Отмечается, что покупатели трогают руками продукцию, что создает санитарные риски, однако Карпов усомнился в этом.

«Мне кажется, проблема несколько надумана, это перебор. В принципе, на полках с выпечкой есть специальные устройства, которые позволяют брать ее. Не думаю, что покупатели щупают каждую продукцию, это не настолько сильно актуально», — считает эксперт.

В упаковке магазины продают выпечку, которую доставляют с хлебобулочных заводов, а что касается продукции, изготавливаемой на месте, то это может наоборот навредить, считает Карпов. Он пояснил, что в упаковке изделия быстрее портятся и теряют свои качества – как минимум, для того, чтобы перейти на новую форму реализации придется ждать, когда свежая выпечка остынет.

«В любом случае, какую-то такую продукцию точно нужно оставить в доступе без упаковки», — убежден специалист.

До этого в одном из магазинов «Дикси» в Москве покупатель снял на видео таракана, который ползал по самсе с говядиной. По данным Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, инцидент произошел в магазине сети на Ташкентской улице, 31. На кадрах видно, как насекомое находится на выпечке, размещенной на открытой витрине без индивидуальной упаковки.

Ранее врач назвал самую вредную выпечку.