Врач назвал самую вредную выпечку

Наиболее вредной для здоровья выпечкой являются жареные изделия с добавлением сосиски. Об этом aif.ru сообщил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Если говорить про наиболее опасный, самый вредный вариант — это, наверное, какое-нибудь жареное тесто с сосиской. Это прям самый худший вариант. Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей», — предупредил специалист.

По его словам, при наличии выбора между жареной и печеной выпечкой стоит отдать предпочтение второму варианту. Однако в целом такая пища не приносит пользу, поэтому есть ее следует лишь изредка.

Диетолог также напомнил о вреде перекусов на ходу, особенно если предпочтение отдается фастфуду. При этом жареные сосиски в тесте считаются настоящей «калорийной бомбой».

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Александр Калюжин до этого рассказал «Газете.Ru», что сигналы сытости от желудка поступают лишь через 15-20 минут после еды, поэтому быстрый прием пищи может нарушить регуляцию насыщения и привести к перееданию. По словам эксперта, привычка «перекусывать втихаря» способствует набору массы тела из-за физиологических механизмов, которые часто сопровождают такое пищевое поведение.

Ранее эксперт рассказала, как правильно выбрать протеиновый хлеб.