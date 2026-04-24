Покупатель в «Дикси» снял на видео таракана

«SHOT Проверка»: в московском «Дикси» таракана заметили на витрине с выпечкой
В одном из магазинов «Дикси» в Москве покупатель снял на видео таракана, который ползал по самсе с говядиной. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, инцидент произошел в магазине сети на Ташкентской улице, 31. На кадрах видно, как насекомое находится на выпечке, размещенной на открытой витрине без индивидуальной упаковки.

Авторы публикации утверждают, что покупатели этого магазина регулярно жалуются на антисанитарию. В отзывах они пишут о плесени на выпечке, испорченных овощах и фруктах, грязных полах и неприятном запахе в торговом зале. По словам клиентов, проблемы с чистотой и качеством продуктов в этой точке возникают не впервые.

Продажа неупакованной готовой продукции допускается только при соблюдении санитарных требований — открытая выкладка выпечки предполагает, что магазин должен обеспечивать защиту товаров от загрязнений, следить за состоянием витрин, инвентаря и торгового зала, а также своевременно убирать продукцию с признаками порчи. Наличие насекомых рядом с готовой едой может указывать на нарушения санитарного режима и требовать проверки со стороны ответственных служб, пишет канал. На момент публикации материала сеть «Дикси» публично не комментировала ситуацию.

Ранее россиянам рассказали, что делать при обнаружении таракана в продуктах из магазина.

 
