В Армении планируют резко нарастить экспорт продукции в ЕС

Министр Папоян: Армения хочет нарастить экспорт продукции в ЕС в 4-5 раз

Армения планирует нарастить экспорт своей продукции в Евросоюз в 4-5 раз к концу года. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян, передает РИА Новости.

Он отметил, что ведомство представило программы поддержки экспорта в ЕС, а также на Ближний Восток. Они включают компенсацию транспортных расходов и таможенных пошлин.

«Мы будем проводить более агрессивную политику. Экспорт в Евросоюз удвоился, но мы действуем еще более агрессивно и намерены увеличить его в 4-5 раз к концу года», — подчеркнул Папоян.

По словам министра, Армения планирует поставлять в страны ЕС фрукты, овощи, продукцию обрабатывающей промышленности.

При этом Папоян выразил надежду, что после парламентских выборов вопросы, связанные с экспортом армянской агропродукции в Россию, удастся очень быстро урегулировать.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника.

Решение, как пояснили в Россельхознадзоре, принято из‑за роста выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

