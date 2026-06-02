Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПадение БПЛА в РумынииПМЭФ-2026
Бизнес

В Армении планируют резко нарастить экспорт продукции в ЕС

Министр Папоян: Армения хочет нарастить экспорт продукции в ЕС в 4-5 раз
Shutterstock

Армения планирует нарастить экспорт своей продукции в Евросоюз в 4-5 раз к концу года. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян, передает РИА Новости.

Он отметил, что ведомство представило программы поддержки экспорта в ЕС, а также на Ближний Восток. Они включают компенсацию транспортных расходов и таможенных пошлин.

«Мы будем проводить более агрессивную политику. Экспорт в Евросоюз удвоился, но мы действуем еще более агрессивно и намерены увеличить его в 4-5 раз к концу года», — подчеркнул Папоян.

По словам министра, Армения планирует поставлять в страны ЕС фрукты, овощи, продукцию обрабатывающей промышленности.

При этом Папоян выразил надежду, что после парламентских выборов вопросы, связанные с экспортом армянской агропродукции в Россию, удастся очень быстро урегулировать.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника.

Решение, как пояснили в Россельхознадзоре, принято из‑за роста выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

Ранее экс-президент Армении рассказал, к чему приведет дружба против России.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!