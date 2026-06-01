Нынешние власти ведут Армению по пути Украины — к разрушению. Об этом заявил бывший президент страны Роберт Кочарян, его слова приводит RT.

Кочарян заявил, что Армении нужны союзнические, хорошие отношения как с Россией, так и с Европой, и с США.

«Нам нужно «и-и», а не «или-или», — подчеркнул он.

Бывший президент республики призвал власти Армении перестать играть на противоречиях между большими государствами и провоцировать их.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает страну «на курс бандеровской Украины». По его словам, глава армянского правительства не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки со стороны России и выбрал курс на разрыв отношений с соседним государством.

Медведев также обратил внимание, что Пашинян, несмотря на выгоду Армении от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отказался от участия в саммитах объединения, и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

