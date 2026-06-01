Аналитик озвучил прогноз по курсу доллара в первую неделю июня

Аналитик Соболев: до конца этой недели доллар опустится ниже 70 рублей
На фоне завершения налогового периода и поездок россиян за границу в начале лета в данный момент сохраняется повышенный спрос на иностранную валюту. В ближайшее время участники рынка ожидают решений Минфина по изменению бюджетного правила и соответствующих корректировок курсов, отметил в беседе с RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий дилера «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

По его прогнозу, до конца текущей недели доллар будет колебаться от 69,50 до 74,50 рубля, евро от 80 до 85 рублей, а юань — в коридоре 10,20–10,90 рубля.

Ожидается, что Минфин вскоре объявит о новых параметрах Минфина по бюджетному правилу, в том числе наращивании объемов закупки золота и юаня для формирования золотовалютных резервов. Это окажет на рубль давление, замедлив его рост, отметил эксперт.

Он также напомнил об общей стабилизации на рынке углеводородов и ожиданиях о постепенной разблокировке Ормузского пролива.

«На этой неделе котировки августовских контрактов Brent закрепляют границы колебания $85–102 за баррель», — заключил аналитик.

Напомним, за последний месяц доллар подешевел более чем на 4 рубля. По данным Investing.com, к 12:40 мск 1 июня доллар на внебиржевом рынке стоил более 70,9 рубля. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», назвали текущий курс американской валюты привлекательным для покупки и призвали россиян, которым нужны доллары для поездок, не ждать «идеального дна». Что будет с курсом доллара летом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, при каких условиях возможен доллар по 50 рублей.

 
