Стало известно, при каких условиях возможен доллар по 50 рублей

Экономист Федоров: доллар по 50 рублей возможен при удвоении цен на нефть
Курс доллара может упасть до 50 рублей при удвоении цен на нефть. Об этом «Газете.Ru» заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Сценарий «доллар по 50» похож на ситуацию 2022 года, когда резкий рост цен на нефть и газ привел к увеличению продажи валюты и укреплению курса рубля до указанного уровня. В текущей ситуации курс доллара 50 рублей возможен при практически удвоении цены нефти при прочих равных. Какое движение цен будет на неэнергетический экспорт при удвоении цены нефти, пока сложно сказать. Как бы то ни было, такой взлет цены энергоресурсов означал бы неустойчивое состояние мировой экономики. Мировой спрос будет реагировать снижением, и цены на сырье пойдут вниз. Потому считаем, что такой сценарий, если он реализуется, будет краткосрочным», — отметил Федоров.

По его словам, рост цен на сырье во многом компенсирует снижение рубля для экспортеров. Бюджет, конечно, будет чувствовать себя не очень хорошо, так как цена отсечения зафиксирована, а рост курса рубля снизит рублевые поступления, сказал Федоров.

По его словам, курс доллара — это рыночный индикатор, и он такой, какой есть. Для экспортеров и Минфина желательно иметь курс пониже, сказал экономист. Но управлять курсом сложно, краткосрочные факторы, влияющие на курс, нивелируются в перспективе, подчеркнул Федоров. Попытки повлиять на динамику курса увеличивают волатильность и создают проблемы всем участникам рынка, заключил экономист.

Экономист Евгений Змиев допустил, что падение доллара ниже 50 рублей может привести к тяжелым последствиям для российской экономики. По его мнению, при таком курсе экспорт станет менее выгодным, импорт усилит давление на отечественных производителей, а бюджетный дефицит может вырасти.

