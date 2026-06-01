Россиян призвали не ждать идеального «дна» для покупки доллара

Россиянам не стоит пытаться угадать идеальный день для покупки доллара и ждать идеального «дна», заявила «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Летом 2026 года частному инвестору не стоит пытаться угадать идеальный день для покупки доллара. Сейчас рубль действительно выглядит достаточно сильным. Но важно понимать: сильный рубль сейчас держится не на одном факторе, а на сочетании высокой ставки, слабого импорта, продаж валютной выручки экспортерами и относительно благоприятной внешней конъюнктуры. Если человеку валюта нужна под конкретную цель — поездка, обучение, лечение, покупка недвижимости, оплата зарубежных расходов, — я бы не ждала «идеального дна», — отметила Кузнецова.

По ее словам, диапазон 70–72 рубля за доллар можно считать привлекательным для постепенной покупки валюты, особенно если горизонт — не спекуляция на неделю, а накопление на несколько месяцев или лет. Если доллар будет уходить ниже 70 рублей, это уже может быть еще более интересной точкой для докупки, сказала Кузнецова.

«Но ставить все на сценарий «дождусь 68 или 65» я бы не советовала: рынок валюты в России сейчас очень чувствителен к новостям, бюджетным операциям, санкциям и геополитике», — заключила экономист.

