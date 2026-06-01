Россиянам посоветовали покупать доллары сейчас

Покупать валюту по текущему курсу сейчас разумно и для поездок, и для инвестиционных целей. Летом рынок может уже не дать таких уровней, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, в июне рубль, скорее всего, будет слабеть умеренно, без резких движений. Но факторов против российской валюты становится больше, предупредил эксперт.

«Факторы ожидаемого ослабления рубля — увеличение Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу в 2-3 раза уже после 4 июня, продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ: ждем 19 июня еще минус 50 базисных пунктов и 14%. Кроме того, регулятор в июле завершит продажи валюты на 4,6 млрд рублей в день в рамках «зеркалирования» инвестиций из ФНБ. Активизируется спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж. В июне ослабление рубля будет умеренным и сдержанным», — сказал Бахтин.

Он считает, что ждать более выгодного момента для покупки валюты сейчас рискованно — если доллары, юани, евро или другая валюта нужны для поездки, учебы, лечения или других понятных расходов, покупку можно делать уже сейчас. При этом дробить небольшую сумму на несколько покупок не всегда имеет смысл, уверен эксперт. Если речь идет примерно о сумме до 1 тыс. условных единиц, выигрыш от такой тактики обычно минимален или его вообще нет, считает Бахтин.

«Тактика усреднения хороша, когда валюта требуется не срочно, а постепенно, например, если вы формируете валютную «подушку» либо имеете регулярные расходы в валюте и потому докупаете ее регулярно», — пояснил инвестстратег.

Для инвестиций лучше смотреть не на наличную валюту, а на валютные инструменты, посоветовал Бахтин. Среди вариантов он назвал вклады в юанях и дирхамах, а также валютные облигации российских компаний. Бахтин отметил, что такие инструменты позволяют снизить расходы на конвертацию и часть инфраструктурных рисков.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван средний курс доллара во втором полугодии.