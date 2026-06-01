Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Кофе и цикорий попали под обязательную маркировку «Честного знака»

В России начали маркировать кофе и цикорий с 1 июня
EugeneEdge/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 июня начинают маркировать кофе и цикорий. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы «Честный знак».

При этом продукция, поступившая в оборот до введения новых требований, может продаваться без маркировки до истечения срока годности, отметили в ЦРПТ.

У потребителей появится возможность проверить товар на легальность и безопасность через приложение «Честный знак», рассказали в пресс-службе Центра. Достаточно отсканировать код, чтобы узнать, кто произвел или ввез продукт, получить точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом, уточнили в ЦРПТ.

Кроме того, наносить средства идентификации и передавать данные в систему «Честный знак» обязаны с 1 мая участники оборота радиоэлектронной продукции, включая смартфоны, ноутбуки, лампы и розетки, а также сладостей и кондитерских изделий. Также введен запрет на розничную продажу масложировой продукции и растительных масел при отсутствии сведений о маркировке в системе.

Ранее в России заблокировали продажу многомиллионной партии армянской минералки.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!