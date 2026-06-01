Кофе и цикорий попали под обязательную маркировку «Честного знака»

В России с 1 июня начинают маркировать кофе и цикорий. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы «Честный знак».

При этом продукция, поступившая в оборот до введения новых требований, может продаваться без маркировки до истечения срока годности, отметили в ЦРПТ.

У потребителей появится возможность проверить товар на легальность и безопасность через приложение «Честный знак», рассказали в пресс-службе Центра. Достаточно отсканировать код, чтобы узнать, кто произвел или ввез продукт, получить точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом, уточнили в ЦРПТ.

Кроме того, наносить средства идентификации и передавать данные в систему «Честный знак» обязаны с 1 мая участники оборота радиоэлектронной продукции, включая смартфоны, ноутбуки, лампы и розетки, а также сладостей и кондитерских изделий. Также введен запрет на розничную продажу масложировой продукции и растительных масел при отсутствии сведений о маркировке в системе.

