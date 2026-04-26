Россиянам назвали законы, которые вступают в силу в мае

В России ужесточат маркировку товаров и обновят правила выплат пособий
С мая в России вступают в силу изменения, касающиеся маркировки товаров и назначения социальных выплат. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

С 1 мая участники оборота радиоэлектронной продукции, включая смартфоны, ноутбуки, лампы и розетки, а также сладостей и кондитерских изделий из перечня правительства обязаны наносить средства идентификации и передавать данные в систему Честный знак.

В отношении масложировой продукции и растительных масел вводится запрет на розничную продажу, если в системе отсутствуют сведения об их маркировке. При этом установлены сроки оплаты кодов маркировки для товаров, полученных до 30 апреля: при самостоятельном нанесении — в течение 30 календарных дней, но не позднее ввода в оборот, а при использовании услуг провайдера — в течение 365 дней.

С 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия. Теперь право на выплату имеют нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет при условии наличия гражданства РФ и проживания в стране в этом статусе не менее пяти лет. Это требование не распространяется на граждан, получивших гражданство по рождению, признанию или приему, а также на участников программы переселения соотечественников, участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

Для многодетных семей вводится дополнительное правило при продлении пособия: если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%, выплата сохраняется еще на 12 месяцев. В этом случае ее размер составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Подать заявление на продление можно в последний месяц текущего периода выплат или в течение трех месяцев после его окончания.

Также решения об отказе, принятые с 1 января 2026 года только из-за превышения дохода, будут пересмотрены автоматически без подачи заявления. О результате семьи уведомят через личный кабинет в электронном виде.

Ранее российские банки ужесточили выдачу кредитов.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!