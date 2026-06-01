В суде ЕС зарегистрирован иск ЦБ против механизма финансирования Украины

Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России к Европарламенту и Совету ЕС против механизма финансовой поддержки Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной базы.

Согласно карточке дела, иск был подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Ответчиками по делу выступают Европарламент и Совет Европейского союза.

До этого Банк России сообщил, что оспаривает в суде регламент Европарламента и Совета ЕС от 24 февраля 2026 года, который допускает погашение военных кредитов Украины, выданных ЕС, за счет заблокированных российских активов. Этот механизм в Центробанке назвали незаконной и завуалирированной формой использования российских денег «как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов».

В заявлении говорится, что спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства (в данном случае Украины. — «Газета.Ru»), изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права ЕС, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их Центробанков.

Ранее ЕС заявил о праве использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

 
