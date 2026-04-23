В ЕС заявили о своем праве использовать активы России для поддержки Киева

Евросоюз закрепил в постановлении, опубликованном в «Официальном журнале ЕС», возможность применять замороженные российские активы для покрытия так называемого «репарационного кредита», который был предоставлен Украине в размере €90 млрд. Об этом пишет ТАСС.

«Евросоюз оставляет за собой право использовать блокированные активы России для погашения репарационного кредита», — говорится в постановлении.

По данным агентства формулировка «выплата кредита за счет репараций России» была включена в документ намеренно, чтобы в дальнейшем вернуться к обсуждению вопроса об экспроприации российских активов.

По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, замысел Европы «вернуть» кредит в €90 млрд посредством «репараций» от России не соответствует логике международной практики. Парламентарий подчеркнул, что репарации обычно назначают государству, которое считается проигравшей стороной, поэтому в реальности выделенные Киеву средства уже не вернутся в Европу. Чепа также отметил, что Россия будет расходовать ресурсы на восстановление территорий, но речь пойдет о новых территориях РФ.

Ранее во Франции назвали «позором» выделение кредита Украине.

 
