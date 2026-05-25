Центробанк РФ оспорил в суде ЕС акт об использовании замороженных активов

Максим Блинов/РИА Новости

Центральный банк России подал в Общий суд Европейского союза в Люксембурге заявления, которым оспорил регламент Европарламента и Совета ЕС по передаче Украине российских замороженных активов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Речь идет о регламенте от 24 февраля 2026 года. Документ допускает трактовку о том, что погашение предоставленного Киеву займа на 2026-2027 годы будет производиться за счет заблокированных активов РФ.

Этот механизм в Центробанке назвали незаконной и завуалирированной формой использования российских денег «как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов».

В заявлении говорится, что спорный механизм рассматривает суверенные активы ЦБ как элемент финподдержки третьего государства (в данном случае Украины — прим. ред.), изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права ЕС, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центробанков.

В пресс-службе также сообщили, что Центробанк сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты во всех юрисдикциях, доступные ему для обжалования любых незаконных мер, принятых ЕС в отношении регулятора или его активов.

Ранее ЕС заявил о праве использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

 
