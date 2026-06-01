Стало известно, при какой зарплате москвичам одобряют семейную ипотеку

Брокер Ракута: в Москве семейную ипотеку дают при зарплате от 280 тыс. рублей
Чтобы оформить семейную ипотеку в Москве зарплата гражданина должна составлять минимум 280 тыс. рублей. Но идеальным для банков вариантом будет, если человек, обращающийся за жилищным займом, получает от 350 тыс. рублей, сообщил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он напомнил, что по условиям семейной ипотеки в регионах предусмотрена максимальная сумма кредита в 6 млн рублей, в Москве и Петербурге – 12 млн рублей. От суммы кредита зависит ежемесячный платеж – так, для 12 млн рублей он составляет 72 тыс. рублей в месяц.

Банки при этом должны учитывать расходы семьи на детей – около 15-20 тыс. рублей. Таким образом, с ежемесячным платежом минимальная нагрузка заемщика составляет 100 тыс. рублей. Банкам важно, чтобы минимум 50% от доходов человека у него оставалось на жизнь, пояснил Ракута.

«Если есть небольшие кредиты, кредитные карты на тысяч 50, мы получаем, что для семейной ипотеки в 6% человек должен зарабатывать примерно 280-300 рублей в месяц. Это минимум для банка, чтобы лояльно рассмотреть этого заемщика», — отметил он.

В то же время идеальным считается доход от 350 тыс. рублей, так как в противном случае, если у клиента, например, есть неработающая супруга, то банк будет сомневаться в его платежеспособности. Причем важно учитывать, что это только семейная ипотека – если речь идет о рыночной, то там ставка выше, ежемесячный платеж больше, а доход должен быть значительно крупнее, заключил брокер.

До этого стало известно, что российские банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Так, к концу прошлого года существенно увеличилась разница между суммой, запрашиваемой россиянами у банков, и в итоге одобренной им. В четвертом квартале 2025 года разрыв составил треть. В среднем заемщики просили 6,1 млн рублей, но банки соглашались выдать лишь 4,1 млн рублей.

Также сократилась доля одобрений по ипотеке. В четвертом квартале прошлого года банки утверждали лишь 30–37% заявок, за год до этого аналогичный показатель был значительно выше, составляя 43–51%.

Россиянам ранее пообещали облегчение ипотечного бремени из-за роста зарплат.

 
