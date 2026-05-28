Россиянам пообещали облегчение ипотечного бремени из-за роста зарплат

Ипотечный платеж, который при оформлении кредита кажется тяжелым, через три года может занимать всего 25% семейного бюджета. Это происходит потому, что сам платеж по ипотеке фиксируется, а зарплаты со временем растут. Об этом «Газете.Ru» рассказала вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

«Многие покупатели смотрят на ипотеку только через текущий доход и ежемесячный платеж «здесь и сейчас». Из-за этого семьи иногда отказываются от более комфортной квартиры, берут студию вместо евродвушки или годами ждут «идеального момента» для покупки. Люди оценивают ипотеку так, будто их доход никогда не изменится. Но ипотечный платеж фиксируется в номинале, а зарплаты растут, из-за этого через несколько лет кредит начинает ощущаться совершенно иначе», — сказала Ханнанова.

Эксперт привела в пример Москву. Средняя зарплата в столице с 2015 по 2025 год выросла в 2,35 раза — на 135%. Накопленная инфляция за тот же период составила около 100%, то есть реальная покупательная способность среднего москвича за десять лет все равно увеличилась примерно на треть. При этом платеж по ипотеке, оформленной пять или десять лет назад, не индексируется, подчеркнула Ханнанова. По данным Росстата, средняя начисленная зарплата в Москве в январе 2025 года составляла 156,3 тыс. рублей, к октябрю выросла до 173,7 тыс. рублей. Прогноз правительства Москвы на 2027 год — около 214 тыс. рублей в месяц. Ханнанова сказала, что средний ипотечный платеж в России последние пять лет держится в диапазоне 20–25 тыс. рублей в месяц. В Москве он выше: в августе 2024 года составлял 58,7 тыс. рублей, или около 38% средней зарплаты по столице, добавила эксперт.

«Если пересчитать тот же платеж к доходам марта 2026 года, нагрузка составляет уже примерно 34% дохода. А еще через два-три года такой кредит может занимать около четверти семейного бюджета — и это без рефинансирования или досрочных погашений. Именно поэтому ошибка многих покупателей — выбирать квартиру только по принципу минимального платежа. На старте это кажется безопасным решением, но через несколько лет семье может просто не хватить площади», — отметила Ханнанова.

