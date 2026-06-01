Банки стали жестче подходить к запрашиваемым россиянам суммам по ипотеке

Российские банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Об этом, ссылаясь на данные Центрального банка РФ, сообщает газета «Известия».

К концу прошлого года существенно увеличилась разница между суммой, запрашиваемой россиянами у банков, и в итоге одобренной им. В четвертом квартале 2025 года разрыв составил треть. В среднем заемщики просили 6,1 млн рублей, но банки соглашались выдать лишь 4,1 млн рублей. Это свидетельствует о том, что банки постепенно уменьшают размеры одобряемых кредитов и осторожнее подходят к новым заемщикам.

Также сократилась доля одобрений по ипотеке. В четвертом квартале прошлого года банки утверждали лишь 30–37% заявок, за год до этого аналогичный показатель был значительно выше, составляя 43–51%.

Подобная тенденция становится серьезной проблемой для заемщиков, которым приходится собственными силами искать значительные средства.

7 мая сообщалось, что минимальный ежемесячный платеж по ипотеке при покупке полноценной однокомнатной квартиры в новостройке Москвы во второй половине 2026 года составит около 67,9 тыс. рублей по семейной программе.

Ранее в Центробанке удивились стоимости квартир в Москве.