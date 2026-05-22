В Госдуме призвали сохранить условия по ранее выданной семейной ипотеке

Условия по ранее выданной семейной ипотеке россиянам, не состоящим в официальном браке, должны быть сохранены после изменения программы, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

С 1 февраля 2026 года уже действует правило «одна семья — одна льготная ипотека», а супруги оформляются как созаемщики. Сейчас обсуждается следующий этап корректировки программы — возможное изменение условий для родителей, которые не состоят в официальном браке или зарегистрированы отдельно от ребенка. Сейчас обсуждается сценарий, при котором для некоторых семей ставка может вырасти с 6% до 10% годовых. Речь идет прежде всего о том, чтобы сделать механизм семейной ипотеки более адресным и дополнительно ограничить использование нескольких льготных кредитов внутри одной семьи.

«Считаю принципиально важным сохранение условий по уже выданным ипотекам. Семьи принимали решение о покупке жилья, исходя из действующих правил программы и своих финансовых возможностей. Изменения условий задним числом создаст для людей серьезные риски и ощущение нестабильности самих программ господдержки. Поэтому здесь важно сохранить баланс. Борьба со злоупотреблениями необходима, но семейная ипотека прежде всего остается демографической мерой поддержки. И было бы неправильно, если в результате слишком формального подхода доступ к программе осложнится именно для тех семей с детьми, ради которых она создавалась», — отметил Аксененко.

По его словам, очень важно очень аккуратно подходить к критериям: в реальной жизни далеко не все семьи живут строго по формальной модели «официальный брак плюс единая прописка». Аксененко пояснил, что есть неполные семьи, родители после развода, семьи, где один из родителей работает в другом регионе, семьи с временной регистрацией. Формально они могут не соответствовать новым требованиям, хотя фактически воспитывают детей и нуждаются в улучшении жилищных условий, сказал депутат.

«При текущей стоимости жилья рост ставки означает рост ежемесячного платежа на десятки тысяч рублей, особенно в крупных городах», — констатировал Аксененко.

Он подчеркнул, что семейная ипотека остается одной из ключевых мер поддержки семей с детьми и важным инструментом спроса на рынке новостроек. Уже после февральского ужесточения рынок увидел снижение активности: продажи новостроек в феврале 2026 года сократились на 17,9% по крупнейшим региональным рынкам и на 22% в городах-миллионниках, посетовал депутат.

При этом семейная ипотека сегодня остается ключевым драйвером рынка жилья, сказал парламентарий. По его словам, в ряде проектов массового сегмента именно льготные программы формируют основную часть спроса, поэтому любые изменения здесь требуют максимально взвешенного подхода — чтобы одновременно сократить спорные схемы и сохранить доступность программы для семей, которые действительно нуждаются в решении жилищных вопросов.

