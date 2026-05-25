Стало известно, что пугает россиян в ипотеке

То, что ипотеку придется платить почти всю жизнь, становится психологическим стоп-фактором для россиян. Одно дело — понимать, что ипотека на 20–30 лет. Другое — услышать, что часть людей фактически будет платить ее до глубокой старости, заявила «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

Так она прокомментировала сообщения ЦБ о том, что российские банки чаще стали предоставлять ипотеку заемщикам, которые на момент плановой выплаты достигнут возраста 70−75 лет. При этом на них приходилась примерно пятая часть кредитов, выданных во втором полугодии прошлого года.

«В момент понимания, что ипотеку придется платить всю жизнь, она начинает восприниматься не как способ решить жилищный вопрос, а как обязательство, которое может ограничивать человека десятилетиями: в расходах, в выборе работы, в решении о детях, в возможности создавать накопления. Сильнее всего такие оценки могут повлиять на заемщиков старшего возраста, потому что у них срок кредита напрямую заходит в пенсионный период. Также осторожнее станут покупатели без крупного первоначального взноса: чем меньше взнос, тем выше сумма кредита, платеж и общая переплата. Молодые семьи тоже будут считать внимательнее, особенно в крупных городах, где даже небольшая квартира часто требует очень серьезной долговой нагрузки», — отметила Кузнецова.

По ее мнению, во второй половине 2026 года осторожность россиян, скорее всего, усилится: люди будут больше считать, сравнивать покупку с арендой, ждать снижения ставок или более выгодных условий от застройщиков. Но спрос полностью не исчезнет — потребность в жилье никуда не денется, считает экономист. Просто заемщики будут менее импульсивными и чаще будут отказываться от сделки, если платеж получается на пределе семейного бюджета, добавила Кузнецова.

По ее словам, сейчас спрос сдерживает не только ставка. Да, высокая ставка — самый заметный фактор, потому что она сразу бьет по ежемесячному платежу, но рядом стоят еще цены на жилье, размер первоначального взноса и общее ощущение, что человек берет на себя слишком длинное обязательство при не всегда предсказуемых доходах, пояснила Кузнецова. То есть страх «ипотеки на всю жизнь» — это скорее следствие общей недоступности жилья, а не отдельная причина, сказала эксперт.

Она добавила, что есть и еще один важный момент — состояние самого строительного рынка: высокая ключевая ставка давит не только на покупателей, но и на застройщиков: дорожает проектное финансирование, растут расходы на обслуживание долга, сложнее поддерживать темпы строительства. Уже были ситуации, когда крупные игроки рынка обращались за поддержкой к государству, но не получали ее в ожидаемом объеме, сказала экономист. На этом фоне задержки ввода объектов и финансовые сложности девелоперов становятся отдельным риском для покупателей новостроек, добавила эксперт.

По ее мнению, поэтому льготные программы и субсидированные ставки от застройщиков не всегда решают проблему: для покупателя это может выглядеть как привлекательный низкий платеж на старте, но в системе в целом такая модель не отменяет высокой стоимости денег. Более того, она может переносить часть нагрузки внутрь цены квартиры или финансовой модели самого девелопера, сказала Кузнецова. В итоге человек берет на себя долг на десятилетия, а строительный рынок при этом тоже находится под давлением высокой ставки, добавила эксперт.

