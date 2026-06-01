Стало известно имя самого богатого наследника российских миллиардеров

Сын бывшего главы и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф возглавил список богатейших наследников российских миллиардеров. Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes.

Отмечается, что состояние Юсуфа Алекперова оценивается в $560 млн. Ему принадлежит 0,2% акций «Лукойла», но у него есть также собственный бизнес — холдинг «Экто», который в марте 2025 года был передан в личный фонд ЮВС.

Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория заняла вторую строчку рейтинга. В 2023 году отец передал дочери компанию ГЭС-2 и 2,3% акций «Новатэка».

На третьем месте рейтинга оказались дети основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — Тара и Адриан.

В марте журнал Forbes писал, что российские долларовые миллиардеры побили новый исторический рекорд. В список богатейших бизнесменов мира вошли 155 россиян. Их суммарное состояние составило $696,5 млрд. В список богатейших россиян вошли основатель «Северстали» Алексей Мордашов (состояние $37 млрд), президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($29,7 млрд), основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов ($29,5 млрд).

