Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в $800 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes.

По оценке издания, рост капитала Маска связан с объединением его компаний SpaceX и xAI. Сделка оценила совокупную стоимость бизнеса в $1,25 трлн и увеличила состояние предпринимателя на $84 млрд — до рекордных $852 млрд.

До объединения Маск владел около 42% SpaceX, которые Forbes оценивал в $336 млрд, а также 49% xAI стоимостью $122 млрд. После слияния он контролирует примерно 43% объединенной компании, доля которой оценивается в $542 млрд. SpaceX стала крупнейшим активом Маска.

Помимо этого, предпринимателю принадлежит около 12% акций Tesla стоимостью $178 млрд, а также опционные пакеты компании еще на $124 млрд. В эти расчеты не включен потенциальный бонусный пакет акций Tesla, который может принести Маску до $1 трлн при достижении компанией долгосрочных рыночных показателей.

Forbes отмечает, что за последние четыре месяца Маск последовательно преодолел рубежи в $500 млрд, $600 млрд и $700 млрд. В настоящее время он опережает второго в списке богатейших людей мира — сооснователя Google Ларри Пейджа — на $578 млрд. Состояние Пейджа оценивается в $281 млрд.

