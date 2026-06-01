Ключевая ставка в России может резко измениться к концу года

Аналитик Гусаков: ключевая ставка в РФ к концу года может снизиться до 12-12,5%
К концу года ключевая ставка в России может снизиться на 2-2,5 процентных пункта и составить 12-12,5%. Такой прогноз дал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков в интервью РИА Новости.

«Учитывая текущее состояние экономики и основные сценарии на будущее, мы видим перспективу дойти до ставки в 12-12,5 процента», — сказал эксперт.

Он считает, что после этого Банк России может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики. Однако все будет зависеть от динамики роста потребительских цен на внутреннем рынке и инфляционных ожиданий населения, добавил аналитик.

Также Гусаков дал прогноз по среднегодовой инфляции в 2026 году. Эксперт ожидает, что она составит 5,2-5,4%. В следующем году значение может приблизиться к целевым 4%, считает он.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что на очередном заседании ЦБ 19 июня ключевая ставка может снизиться на один процентный пункт — с 14,5 до 13,5%. По мнению депутата, для снижения ставки есть все основания: «сегодня цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться».

Центробанк на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%.

Ранее россиян предупредили, что вклады снова подешевеют.

 
