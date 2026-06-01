В Руспродсоюзе объявили о снижении цен на яйца в России

Средние розничные цены на куриные яйца в России по состоянию на май ниже уровня 2024 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, в аналогичный период 2024 года в среднем яйца в России стоили 120 рублей/десяток.

Востриков также рассказал, что Россия находится на 53 месте в мире по стоимости яиц. Средняя цена за десяток в мире при пересчете по текущему курсу составляет 198 рублей, а самая высокая стоимость в Швейцарии — 482 рубля за десяток.

До этого сообщалось, что минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в крупных торговых сетях России снизились в апреле 2026 года на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% в годовом выражении. Больше всего за месяц подешевело пшено, стоимость которого снизилась на 16,5%. Рис стал дешевле на 10,6%, картофель — на 9,4%, пшеничная мука — на 8,1%, свинина — на 7,8%. Также цены снизились на черный чай (-3,6%), куриные яйца (-2,5%), вермишель (-2,4%), молоко (-2,4%), сливочное масло (-1,9%), баранину (-1,5%) и сезонные яблоки (-1,1%). В пределах 1% подешевели гречка, соль, подсолнечное масло и хлеб.

Ранее в «Руспродсоюзе» назвали регионы России с самыми дорогими и дешевыми яйцами.

 
