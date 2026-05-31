Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Названы регионы России с самыми дорогими и дешевыми яйцами

«Руспродсоюз»: на Чукотке десяток яиц в среднем стоит почти 242 рубля
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Самые высокие цены на куриные яйца в России зафиксированы в Чукотском автономном округе и Магаданской области, а самые низкие — в Мордовии и Пензенской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, в Чукотском автономном округе десяток яиц в среднем стоит 241,9 рубля, а в Магаданской области — 201,2 рубля.

Наиболее низкие цены, как отметил эксперт, наблюдаются в Мордовии, где десяток яиц обходится в среднем в 80,9 рубля. В Пензенской области этот показатель составляет 91,6 рубля за десяток.

Востриков также привел данные по крупнейшим городам страны. Так, средняя розничная цена десятка яиц в Москве составляет около 125,5 рубля, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля.

Таким образом, разница в стоимости яиц между отдельными регионами России превышает 160 рублей за десяток.

Кроме того, Востриков сообщал, что водка в России подорожала почти на 15% за год. По его словам, одной из ключевых причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно сэкономить, отказавшись от доставки еды в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!