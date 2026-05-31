Названы регионы России с самыми дорогими и дешевыми яйцами

«Руспродсоюз»: на Чукотке десяток яиц в среднем стоит почти 242 рубля

Самые высокие цены на куриные яйца в России зафиксированы в Чукотском автономном округе и Магаданской области, а самые низкие — в Мордовии и Пензенской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, в Чукотском автономном округе десяток яиц в среднем стоит 241,9 рубля, а в Магаданской области — 201,2 рубля.

Наиболее низкие цены, как отметил эксперт, наблюдаются в Мордовии, где десяток яиц обходится в среднем в 80,9 рубля. В Пензенской области этот показатель составляет 91,6 рубля за десяток.

Востриков также привел данные по крупнейшим городам страны. Так, средняя розничная цена десятка яиц в Москве составляет около 125,5 рубля, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля.

Таким образом, разница в стоимости яиц между отдельными регионами России превышает 160 рублей за десяток.

Кроме того, Востриков сообщал, что водка в России подорожала почти на 15% за год. По его словам, одной из ключевых причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию.

