Названы самые подешевевшие в России продукты

«Руспродсоюз»: картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России

Самым подешевевшим за последний год продуктом в России оказался картофель. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он пообщался с журналистами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

По словам специалиста, стоимость картофеля по состоянию на 18 мая 2026 года снизилась на 38,7% в сравнении с аналогичной датой прошлого года. Второе место среди самых подешевевших продуктов в России заняла капуста, стоимость которой уменьшилась на 37,3%. Лук попал на третье место, поскольку его стоимость за год снизилась на 34,3%.

В свою очередь, стоимость говядины на кости за год увеличилась на 15,5%. Данный продукт стал самым подорожавшим в России. За ним в соответствующем рейтинге расположились водка и мороженая рыба, стоимость которых выросла на 14,9% и 14,1%.

29 мая профессор Финансового университета Константин Лебедев допустил, что некоторые продукты в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это станет результатом позитивных процессов в российской экономике, которая все успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока, пояснил эксперт.

Ранее в России зафиксировали снижение цен на социально значимые продукты.