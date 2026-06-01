Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Названы самые подешевевшие в России продукты

«Руспродсоюз»: картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России
Владимир Трефилов/РИА Новости

Самым подешевевшим за последний год продуктом в России оказался картофель. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он пообщался с журналистами в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

По словам специалиста, стоимость картофеля по состоянию на 18 мая 2026 года снизилась на 38,7% в сравнении с аналогичной датой прошлого года. Второе место среди самых подешевевших продуктов в России заняла капуста, стоимость которой уменьшилась на 37,3%. Лук попал на третье место, поскольку его стоимость за год снизилась на 34,3%.

В свою очередь, стоимость говядины на кости за год увеличилась на 15,5%. Данный продукт стал самым подорожавшим в России. За ним в соответствующем рейтинге расположились водка и мороженая рыба, стоимость которых выросла на 14,9% и 14,1%.

29 мая профессор Финансового университета Константин Лебедев допустил, что некоторые продукты в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это станет результатом позитивных процессов в российской экономике, которая все успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока, пояснил эксперт.

Ранее в России зафиксировали снижение цен на социально значимые продукты.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!