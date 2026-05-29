Финансист объяснил, почему продукты могут подешеветь

Финансист Лебедев: некоторые продукты скоро могут подешеветь на 50%
Некоторые продукты в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%, что будет являться результатом позитивных процессов в экономике. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор Финансового университета Константин Лебедев.

Подобная ситуация показывает, что российская экономика все успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока, считает профессор.

По словам Лебедева, ключевыми факторами снижения стоимости на продукты являются рекордный урожай, укрепление рубля, а также изменение потребительского поведения.

До этого в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в крупных торговых сетях России снизились в апреле 2026 года на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% в годовом выражении.

Наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в апреле обновила исторический минимум — 0,5%. Месяцем ранее она составляла 1,6%, а год назад — 2,7%.

Ранее цена на картофель в крупных сетях снизилась на 48% за год.

 
