Россиянам рассказали, зачем нужен большой страховой стаж

Экономист Балынин: большой страховой стаж удваивает пособие по больничному
Большой страховой стаж имеет огромное значение. Это конкурентное преимущество на рынке труда, более высокий размер выплат по больничному и возможность выйти на пенсию на два года раньше, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Например, размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 60% среднедневного заработка при страховом стаже до пяти лет, 80% — от пяти до восьми лет, 100% — восемь и более лет. Если, например, среднедневной заработок составляет 2,5 тыс. рублей, то тогда размер дневного пособия будет равен 1,5 тыс. рублей при страховом стаже до пяти лет, 2 тыс. рублей — при страховом стаже от пяти до восьми лет, и 2,5 тыс. рублей — при страховом стаже от восьми лет и более. В приведенном примере размер дневного пособия отличается на 1 тыс. рублей (при страховом стаже от восьми лет и более при сравнении с ситуацией со страховым стажем менее пяти лет). При 11 днях больничного разница будет равна 11 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, при наличии страхового стажа 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин у граждан есть возможность выйти на пенсию досрочно — на два года раньше общеустановленного возраста. Если мы сделать расчет по ожидаемому к концу 2026 года среднему размеру страховой пенсии по старости в 27,1 тыс. рублей, получится, что за счет данной опции, появившейся семь лет назад, дополнительно есть возможность получить порядка 650 тыс. рублей, подчеркнул Балынин.

Он добавил, что страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве, поэтому крайне важно всегда отказываться от предложений с «зарплатой в конвертах»: любая теневая занятость незаконна и наказуема, а также наносит долгосрочный финансовый ущерб.

Более того, в трудовой книжке отражается информация только об официальной занятости, а соответственно, именно она обеспечивает наиболее высокий уровень конкуренции на рынке труда, констатировал экономист. Как правило, людей с более высоким стажем берут на работу на более высокие позиции и, соответственно, предлагают более высокий уровень оплаты труда, заключил Балынин.

Ранее в Госдуме объяснили, как многодетным россиянам рассчитывают страховой стаж.

 
