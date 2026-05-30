Стало известно, кому из работающих пенсионеров повысят пенсию с 1 августа

Бессараб: в августе повысят пенсии отработавшим весь 2025 год пенсионерам

С 1 августа в России вырастут пенсии работающих пенсионеров, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, при перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), но не более трех баллов.

Депутат напомнила, что плановая ежегодная индексация пособий для продолжающих трудиться россиян пенсионного возраста коснется только тех, кто отработал весь предыдущий год целиком.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявлял «Газете.Ru», что августовская прибавка к страховой пенсии работающих пенсионеров достигнет максимум 470,28 рубля, поскольку один ИПК составляет 156,76 рубля.

Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров проводится ежегодно с 1 января. В 2026 году, согласно бюджету Соцфонда, выплаты этой категории граждан были повышены на 7,3%.

Пособия работающих пенсионеров с 2016 года их пенсии не индексировались, но пересчитывались с учетом накопленных за предшествующий год баллов ИПК. В 2025 году Госдума приняла закон о возврате полноценной индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года.

