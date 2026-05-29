Отец Илона Маска намерен посетить ПМЭФ-2026

Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, рассказал РИА Новости о намерении принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Да, я собираюсь», — ответил Эррол Маск на соответствующий вопрос.

22 мая глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заявил, что приедет на ПМЭФ и будет присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

Ранее в МИД РФ сообщили, что западный бизнес по-тихому регистрируется на ПМЭФ.