Финляндия направляет Украине 33-й военный пакет помощи стоимостью €128 млн. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Финляндия направит Украине 33-й пакет военной помощи... Стоимость поставляемых сейчас средств составляет около 128 миллионов евро», - говорится в публикации на сайте ведомства.

Что входит в очередной пакет военной помощи Финляндии и когда он будет доставлен на Украину — не раскрывается. Известно, что общая сумма поставок Киеву достигла €3,4 млрд.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине настанет быстрее, если ее союзники перестанут поставлять ей оружие. Он также добавил, что Евросоюз является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом.

Накануне премьер-министр Петер Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

