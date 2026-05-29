Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Минобороны Финляндии объявило о военной помощи Украине на €128 млн

Финляндия направляет Украине 33-пакет военной помощи на €128 млн
Shutterstock

Финляндия направляет Украине 33-й военный пакет помощи стоимостью €128 млн. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Финляндия направит Украине 33-й пакет военной помощи... Стоимость поставляемых сейчас средств составляет около 128 миллионов евро», - говорится в публикации на сайте ведомства.

Что входит в очередной пакет военной помощи Финляндии и когда он будет доставлен на Украину — не раскрывается. Известно, что общая сумма поставок Киеву достигла €3,4 млрд.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине настанет быстрее, если ее союзники перестанут поставлять ей оружие. Он также добавил, что Евросоюз является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом.

Накануне премьер-министр Петер Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

Ранее в Швеции захотели привлечь НАТО к наведению украинских дронов на Россию

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!