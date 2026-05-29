К сети Modis подали 57 исков о взыскании долгов

Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение за компанией «Одежда 3000», управляющей магазинами Modis, чтобы проанализировать ее финансовое состояние и составить список требований к должнику. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, уточнив, что с начала года к организации было подано 57 исков о взыскании задолженности.

«28 мая арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении АО «Одежда 3000». Компания управляла сетью магазинов одежды Modis. Наблюдение вводится арбитражным судом, если должник не исполняет денежные обязательства более трех месяцев, а его задолженность перед кредиторами превышает два миллиона рублей. Цель процедуры — проанализировать финансовое состояние компании, сохранить ее имущество и составить реестр требований к должнику. В карточке дела на портале «Электронное правосудие» пока указан всего один кредитор — ООО «Суприм-Л» из Санкт-Петербурга, размер финансовых претензий к фэшн-ритейлеру не раскрывается. Всего с начала года к компании подано 57 исков о взыскании задолженности», — сообщили в сервисе.

В марте «Коммерсантъ» писал, что компания «Одежда 3000» столкнулось с финансовыми трудностями после ухода из жизни основателя Modis Игоря Сосина в 2020 году. По результатам 2024 года выручка сети рухнула на треть, а чистый убыток составил 1,5 млрд рублей по сравнению с прибылью годом ранее, уточняют журналисты.

«Коммерсантъ» отмечал, что в феврале нынешнего года компания официально уведомила о своей неплатежеспособности, а ее основным кредитором оказался китайский импортер Shanghai Newidea International Trade, которому удалось взыскать через суд с Modis 44 млн юаней (около 570 млн рублей).

Первые фирменные магазины Modis открылись в Ярославле в 2007 году. На пике развития сеть насчитывала 139 магазинов в 70 городах. Основу ассортимента составляли базовые вещи в низком ценовом сегменте.

Ранее суд начал банкротство сети магазинов Incity.