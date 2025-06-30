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Суд начал банкротство сети магазинов Incity

Суд в Москве начал банкротство сети магазинов женской одежды Incity
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Freepik.com

Арбитражный суд Москвы по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Зимина начал процедуру банкротства, в отношении АО «Модный континент», владеющего сетью магазинов женской одежды Incity. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд включил требования Зимина к ритейлеру на сумму свыше 136 миллионов рублей в реестр кредиторов. Временным управляющим назначили Игоря Маслова из ассоциации «Содействие». Судебное разбирательство по существу начнется 4 декабря.

Согласно материалам суда, Зимин купил права требования к АО «Модный континент» у банка «Финсервис». Финансовая организация получила их в счет долгов ритейлера по двум договорам кредитной линии — на 2023 и 2024 годы.

Китайский производитель одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading подал два иска к российскому ритейлеру «Модный континент». В мае компания потребовала взыскать с компании около 1,1 миллиона долларов и более 17,8 миллиона юаней. Это примерно 286 миллионов рублей по курсу на момент подачи исков.

По информации на сайте «Модного континента», под брендами Incity и Deseo сеть управляет 52 магазинами. Из них 14 расположены в Москве, остальные — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других городах России, а также в Ереване.

Согласно данным «БИР-Аналитик», основными акционерами АО «Модный континент» являются восемь российских граждан с долей более 70%. Их фамилии не раскрываются. Также среди акционеров — кипрская компания United Capital Partners Selected Assets Limited с долей около 27%, гражданин Великобритании и еще два офшора.

Ранее юрист рассказала, что отбирают у должника при банкротстве.

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