В «Единой России» заявили о необходимости сохранить господдержку самозанятых

Государственную поддержку самозанятых и индивидуальных предпринимателей нужно не только сохранить, но и развивать, а их работу — избавить от лишней бюрократии. Такое мнение высказала РИА Новости координатор партийного проекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

По словам депутата, режим самозанятости должен действовать и дальше. При этом важно сократить количество документов, которые требуются для получения господдержки, и упростить саму процедуру.

«Предприниматель должен быть занят работой, а не отчетами», — заявила Когогина.

Она также подчеркнула, что самозанятость дает гражданам возможность реализовать себя, открывает новые перспективы для бизнеса и способствует развитию экономики как регионов, так и всей страны. Сейчас, по словам Когогиной, в народную программу «Единой России» включают свежие предложения по расширению мер поддержки самозанятых.

До этого депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект, который предлагает обеспечить самозанятых женщин оплачиваемым больничным, а также пособиями по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет.

Ранее самозанятым россиянам напомнили о новых правилах подтверждения дохода с июля.