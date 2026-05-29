Аналитик назвал наиболее вероятный курс доллара на начало лета

Начавшийся в начале этого года тренд на укрепление рубля не теряет позиций – российская нацвалюта продолжает расти с учетом сразу нескольких факторов, включая высокую ключевую ставку, профицит торгового баланса на фоне падения спроса на импорт, а также взлёта цен на нефть. Ориентировочно на начало июня ожидается открытие торгов с долларом ниже 70 рублей, сообщил RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Он напомнил, что ситуация на рынке взвинтила цены на нефть Brent выше $100 за баррель, вместе с тем на укрепление рубля и юаня повлияло развитие товарооборота между РФ и КНР. На этом фоне юань показал рост к доллару на 3%, при этом и евро, и доллар по отношению к рублю с января упали на 10%.

По мнению Соболева, к началу лета особо ситуация не изменится – по-прежнему баланс будет смещён в сторону российской нацвалюты.

«Замедлить её рост ниже 70 рублей за доллар, 80 рублей за евро и 10 рублей за юань могут монетарные факторы. К таким относится возможное увеличение объёмов пополнения золотовалютных резервов Минфином и более мягкая денежно-кредитная политика Банка России (заседание регулятора состоится 19 июня)», — отметил аналитик.

Он спрогнозировал ориентировочную стоимость доллара на начало лета в районе 69—74,5 рубля, евро порядка 80—85 рублей и юаня в районе 10,2—10,7 рубля.

До этого доцент Финуниверситета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому доллар летом будет стоить более 73 рублей. По его словам, сейчас курс рубля укрепляется во многом благодаря росту цен на нефть и возобновлению покупки валюты и золота со стороны Министерства финансов РФ. Снижение ключевой ставки и ставок по депозитам, а также возрастающий летом спрос на иностранную валюту снизят интерес к рублёвым активам и поспособствуют замедлению укрепления рубля, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в России ожидают доллар по 90 рублей во втором полугодии.

 
