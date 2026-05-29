Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить летом

Экономист Щербаченко: доллар будет стоить более 73 рублей летом
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Летом доллар будет стоить более 73 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Сейчас курс рубля укрепляется во многом благодаря росту цен на нефть и возобновлению покупки валюты и золота со стороны министерства финансов РФ. Минфин России планирует направить на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 110,3 млрд рублей с 8 мая по 4 июня. Снижение ставок по депозитам, во многом после восьмого подряд снижения ключевой ставки ЦБ, которое ранее произошло 24 апреля, постепенно снижает интерес к рублевым активам. С другой стороны, лето и сезон отпусков отчасти привлекают людей покупать иностранную валюту», — отметил Щербаченко.

Учитывая все эти факторы, до лета курс доллара не опустится ниже 68 рублей, а летом будет стоить более 73 рублей, допустил Щербаченко.

По его словам, наличная валюта сегодня в первую очередь нужна тем, кто планирует зарубежные поездки. Оптимальным решением сегодня остается диверсификация сбережений, часть денег нужно положить на вклад, сказал экономист. По его словам, все действия с покупкой валюты или открытием депозитов стоит делать, не поддаваясь панике и ажиотажу, а полностью ориентируясь на собственную финансовую стратегию.

По данным Investing.com, 28 мая курс доллара на внебиржевом рынке превышал 73 рубля.

Ранее был назван средний курс доллара во втором полугодии.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!