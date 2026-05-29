Стало известно, сколько доллар будет стоить летом

Летом доллар будет стоить более 73 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Сейчас курс рубля укрепляется во многом благодаря росту цен на нефть и возобновлению покупки валюты и золота со стороны министерства финансов РФ. Минфин России планирует направить на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 110,3 млрд рублей с 8 мая по 4 июня. Снижение ставок по депозитам, во многом после восьмого подряд снижения ключевой ставки ЦБ, которое ранее произошло 24 апреля, постепенно снижает интерес к рублевым активам. С другой стороны, лето и сезон отпусков отчасти привлекают людей покупать иностранную валюту», — отметил Щербаченко.

Учитывая все эти факторы, до лета курс доллара не опустится ниже 68 рублей, а летом будет стоить более 73 рублей, допустил Щербаченко.

По его словам, наличная валюта сегодня в первую очередь нужна тем, кто планирует зарубежные поездки. Оптимальным решением сегодня остается диверсификация сбережений, часть денег нужно положить на вклад, сказал экономист. По его словам, все действия с покупкой валюты или открытием депозитов стоит делать, не поддаваясь панике и ажиотажу, а полностью ориентируясь на собственную финансовую стратегию.

По данным Investing.com, 28 мая курс доллара на внебиржевом рынке превышал 73 рубля.

