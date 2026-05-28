В России ожидают доллар по 90 рублей во втором полугодии

Доллар подорожает до 90 рублей во второй половине года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Это базовый сценарий. Большинство крупных банков ждут именно такую картину в третьем-четвертом квартале. Логика простая: ключевая ставка к декабрю в районе 11-12%, доходность рублевых вкладов 9-10%, реальная привлекательность валютных альтернатив растет. Минфин к этому моменту полноценно работает по бюджетному правилу. Импорт восстанавливается к уровням прошлого года. Совокупно это дает плавное движение от текущих чуть более 71 рубля в район 85-90 рублей менее чем за полгода», — отметил Селезнев.

По его прогнозу, доллар к концу года будет стоить 90 рублей плюс-минус 2-3 рубля. Селезнев пояснил, что сейчас сложился такой консенсус на российском финансовом рынке (среднее ожидание крупных банков и брокеров). В мягко-позитивном сценарии, при сохранении высоких цен на нефть и осторожном цикле ЦБ, можно увидеть 85-88 рублей, допустил Селезнев. В негативном сценарии, при ускоренном снижении ставки и плохой нефти, будет прострел на 95-100 рублей, заключил Селезнев.

