В РФ обнаружили дефекты аромата и вкуса у большинства вин из коробок

Илья Питалев/РИА Новости

Большинство вин в мягкой упаковке не соответствуют требованиям ГОСТа. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

Эксперты «Винного гида России» впервые оценили винодельческую продукцию в мягкой таре. Из 16 образцов девять не набрали даже минимального балла по национальному стандарту.

«У многих — явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино», — сообщили в Роскачестве.

Образцы, получившие низкие оценки, отправили на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве не исключают, что некоторые из них, имеющие признаки фальсификации, могут быть опасны для потребителей. Организация уже направила производителям письма с претензиями. Контрольно-надзорные органы примут меры по итогам дегустационной и лабораторной проверок.

Единственным образцом, который преодолел планку повышенного стандарта Роскачества, оказалось вино «Гуд Фиш» в трехлитровой упаковке.

До этого в Роскачестве заявили, что в пятерку лучших розовых российских вин вошли только сухие вина. Специалисты исследовали 65 образцов от 57 торговых марок из ключевых винодельческих регионов России. Первое место заняло сухое розовое вино «Сира Мантра» производства «Мантра Эстейт».

Ранее винодел рассказал, как определить хорошее вино.

 
