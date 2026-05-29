В Казахстане высказались об альтернативе Каспийскому трубопроводному консорциуму

Министр энергетики Казахстана Аккенженов: альтернативы КТК пока нет
Виталий Тимкив/РИА Новости

Казахстан готов рассмотреть все дополнительные маршруты экспорта нефти, но альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) нет. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенов, его слова приводит «Интерфакс».

«Неправильно ваши коллеги (журналисты — прим. ред.) интерпретируют информацию о том, что Казахстан рассматривает какие-то альтернативные маршруты. Правильное все-таки определение будет — дополнительные маршруты», — уточнил журналистам казахстанский министр.

По словам Аккенова, КТК может транспортировать 82 млн тонн нефти и альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний момент нет.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь указал в своей в статье для газеты «Казахстанская правда», что КТК через территорию России обеспечивает поставки более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. По словам российского лидера, планируется произвести оптимизацию и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры Казахстана для устойчивого энергоснабжения республики.

Ранее Казахстан и Россия подписали соглашение о поставках нефти в Китай.

 
