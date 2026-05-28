Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Казахстан и Россия подписали соглашение о поставках нефти в Китай

Казахстан и РФ подписали соглашение об увеличении поставок российской нефти в КНР
Reuters

Казахстан и Россия подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай. Об этом «Интерфакс-Казахстан» рассказал глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

«Это, скажем так, только принципы, основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 млн тонн российской нефти. То есть, окончательного соглашения еще самого нет, но базовое подписано», — сказал он.

В октябре прошлого года «Газпром» и власти Казахстана заключили меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода. Стороны отметили, что нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Астаны в природном газе. Также представители заключили соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в РФ.

До этого власти Казахстана потребовали, чтобы западные нефтегазовые компании Eni и Shell передали госкомпании контроль над проектом по переработке газа на Карачаганакском месторождении.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан обсуждают проект нового газопровода в Китай.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!