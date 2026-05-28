Казахстан и Россия подписали соглашение о поставках нефти в Китай

Казахстан и РФ подписали соглашение об увеличении поставок российской нефти в КНР

Казахстан и Россия подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай. Об этом «Интерфакс-Казахстан» рассказал глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

«Это, скажем так, только принципы, основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 млн тонн российской нефти. То есть, окончательного соглашения еще самого нет, но базовое подписано», — сказал он.

В октябре прошлого года «Газпром» и власти Казахстана заключили меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода. Стороны отметили, что нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Астаны в природном газе. Также представители заключили соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в РФ.

До этого власти Казахстана потребовали, чтобы западные нефтегазовые компании Eni и Shell передали госкомпании контроль над проектом по переработке газа на Карачаганакском месторождении.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан обсуждают проект нового газопровода в Китай.